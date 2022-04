Ruben Amorim dá o título como perdido: "É um momento duro"

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Sporting deu o título como perdido e admitiu que foi um jogo "desinspirado" por parte dos leões.

"Apesar de termos a iniciativa, foi um jogo desinspirado. Sofremos um golo onde a bola esta claramente controlada. O Benfica jogou muito baixo, à espera do nosso erro. Faltou-nos inspiração, no último passe, nas bolas paradas. Nesses momentos, quando não há inspiração, torna-se difícil. Houve transpiração. É duro, quando se perde a oportunidade, na minha opinião, de lutar por um título, mas há que levantar a cabeça porque há a Taça de Portugal", começou por dizer Ruben Amorim, dando o título como perdido.

"Sim... agora temos de ir à final da Taça de Portugal, fazer o máximo para isso. É um momento duro para todos os sportinguistas. Temos de lutar pelo segundo lugar porque não está fechado", acrescentou.

"F. C. Porto justo campeão? Quando for matematicamente... Todos os campeões costumam ser justos. Não ganhando, nada mais interessa. É seguir em frente, temos a Taça de Portugal", concluiu.

O Benfica venceu (0-2), este domingo, o Sporting, em Alvalade, na 30.ª jornada da Liga. Darwin e Gil Dias marcaram os golos. Com este resultado, os encarnados, terceiro classificados, passaram a somar 67 pontos, contra 73 dos leões, agora a nove do líder F. C. Porto, que pode assegurar o título já na próxima ronda, se somar mais um ponto em Braga do que os leões no Bessa, a 25 de abril.