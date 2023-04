Ruben Amorim: "Definimos bem e esquecemos o resto"

O treinador do Sporting gostou do triunfo "justo" frente ao Casa Pia e da capacidade de concretização da equipa leonina, mas admitiu dificuldades na manobra defensiva, que ditaram três reações do adversário.

"Definimos bem e esquecemos o resto", admitiu Ruben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo deste domingo (4-3), no Jamor, frente ao Casa Pia, em partida da 27.ª jornada da Liga de futebol.

"Temos de melhorar. Fazer os mesmos erros da primeira jornada [Braga, empate a três golos] torna-se difícil. Não há desculpas para este tipo de erros, quando melhorámos em todos os aspetos", considerou Ruben Amorim, em declarações após o jogo com os casapianos.

"Os jogadores do Sporting têm de perceber que num clube grande não há dias de folga. Temos de preparar bem o jogo da Juventus [Liga Europa], porque se tivermos esta mentalidade não conseguiremos ganhar", acrescentou o técnico leonino.

Francisco Trincão marcou três golos na vitória (4-3) do Sporting na visita ao Casa Pia, num jogo da 27.ª jornada da Liga de futebol em que os leões permitiram o empate três vezes.

O Sporting somou o sétimo jogo sem perder e permanece no quarto lugar, a cinco pontos do Sporting de Braga.