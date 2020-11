Rúben Amorim deixa "aviso" aos jogadores: "São apenas três pontos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:29 Facebook

No rescaldo da goleada frente ao Tondela, que deu a liderança isolada, à condição, ao Sporting na Liga, o treinador dos leões mostrou-se satisfeito pela exibição e pelo bom momento da equipa de Alvalade, mas não entra em euforias.

"Foram três pontos, vale o mesmo que os conseguidos frente ao Gil Vicente. As exibições dependem sempre do adversário. Foi uma excelente exibição mas que não dá direito a ninguém de ser titular", começou por dizer Rúben Amorim, considerando ainda que o triunfo deste domingo "são apenas três pontos".

"Há que melhorar a eficácia. Mas não sofremos um golo por centímetros perante um adversário que quase não atacou. Estamos contentes mas são apenas três pontos. Como adepto, eles devem estar satisfeitos com este tipo de exibição. Mas enquanto treinador não dou assim tanto valor. Da mesma forma que disse aos jogadores para não lerem jornais, ou vão pensar que são melhores do que são e vão ser enganados. O Sporting tem as mesmas condições para ser campeão do que as que tinha depois do jogo com o LASK. Os resultados modificam a opinião pública, a nossa não. Estamos na sexta jornada. Temos condições para ganhar o próximo jogo", concluiu.

O Sporting goleou (4-0), este domingo, o Tondela no Estádio de Alvalade na sexta jornada da Liga e subiu, à condição, à liderança da Liga. Pedro Gonçalves, com um bis, foi decisivo.