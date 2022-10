Ruben Amorim: "Demos dois jogos de borla, mas estamos vivos"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou "justo" o empate que o Sporting conseguiu no terreno do Tottenham, resultado que mantém os leões na corrida pelos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Foi um ponto importante, acho que merecíamos. O Tottenham foi melhor na segunda parte, altura em que se notou o cansaço na nossa equipa. Alguns jogadores nem descansaram, foram uns heróis. Os miúdos entraram bem. Quanto a mim, fomos superiores, entendemos melhor o jogo na primeira parte, na segunda o Tottenham entrou diferente e foi sofrer até ao fim, mas ainda contámos três boas oportunidades", resumiu Ruben Amorim.

O Sporting fica a um empate de marcar presença na próxima fase da prova milionária, mas o técnico ainda não quer pensar no duelo da próxima semana com o Eintracht Frankfurt. E a razão é simples: "O que me preocupa mais é ter dificuldades em montar a equipa para o Arouca. Isso dá cansaço. Não sei como eles estão. Torna tudo mais difícil, estamos vivos em várias competições, mas isso não retira a mágoa da Taça [os verde e brancos foram eliminados pelo Varzim]".

Não se esquecendo de agradecer aos adeptos leoninos que apoiaram a equipa em Londres, Amorim lamentou as duas derrotas consecutivas sofridas com o Marselha: "Custa é que demos dois jogos de borla. Mas estamos vivos. Mesmo em dificuldade conseguimos fazer coisas boas. Agora esperamos apoio em Arouca e depois pensaremos no próximo jogo", finalizou.