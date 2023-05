Ruben Amorim diz que "fica imagem de pouca consistência"

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 11:08 Facebook

O objetivo dos leões para a segunda metade da época, de atingir a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, parece, nesta fase do campeonato, uma miragem. Ruben Amorim admitiu que, mesmo que o Sporting termine a Liga com boas exibições, a época não deixará de ser considerada um falhanço pelos responsáveis leoninos.

"A imagem que fica é de pouca consistência. Nunca será a de uma equipa que marcou poucos golos, será a de uma equipa que falhou muito no início, que foi pouco consistente e que, nos momentos-chave da época, não conseguiu dar a volta à situação. O Sporting não ganhou títulos, não atingiu objetivos, não fomos bons o suficiente", salientou o técnico, ontem, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Paços de Ferreira, sublinhando que não vê o jogo com o Benfica, dentro de duas jornadas, como uma oportunidade para mudar a forma como os adeptos vão encarar a temporada.

"Ganhando ao Benfica, não muda nada. Somos um clube grande, que quer títulos. Não estou a pensar no jogo com o Benfica. O objetivo é lutar por alguns títulos no próximo ano", vincou Ruben Amorim.