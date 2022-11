Rúben Amorim diz que jogar a Taça da Liga durante o Mundial "é uma boa solução"

JN Hoje às 13:54 Facebook

Rúben Amorim elogia aposta da Liga de Clubes em disputar a Taça da Liga durante o Mundial e garante motivação total para conquistar a competição.

Elogiando a opção da Liga de Clubes em agendar a fase de grupos da Taça da Liga no mês em que se disputa a fase final do Campeonato do Mundo, no Catar, Rúben Amorim sublinha que o Sporting "quer ganhar a competição".

"Não concordava muito em parar. Tendo o Mundial nesta altura, temos esta competição para manter os índices e preparar o futuro. É uma boa solução, vejo-a com bons olhos", acrescentou o treinador dos leões, que ficou satisfeito por ter tido "tempo para trabalhar princípios", algo que vinha faltando desde que a época arrancou.

Sobre o adversário de amanhã, o Farense, elogiou uma equipa "candidata a subir de divisão, com jogadores muito experientes e com um treinador que trabalha muito bem a linha defensiva".

O defesa central St. Juste levou uma pancada no joelho, num treino, e está em dúvida para o jogo com os algarvios, a contar para o Grupo B da Taça da Liga, que se disputa na quarta-feira, pelas 20.45 horas, em Alvalade.

Sobre o mercado, Rúben Amorim quase que garantiu a renovação de Luís Neto e abordou o possível regresso de Gonçalo Esteves, que não tem sido muito utilizado no Estoril, clube ao qual foi cedido no início da temporada.

"É um jogador em que acreditamos muito. Não está a ter rendimento no Estoril e vai voltar à base, mas vai ter de trabalhar muito para merecer jogar pela equipa principal do Sporting", revelou o técnico do Sporting.