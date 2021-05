Ruben Amorim: do senhor 14 milhões ao sexto violino

Miguel Pataco Hoje às 22:29, atualizado às 22:32 Facebook

Quando a 12 de dezembro de 2019, a equipa B do Braga venceu o Marítimo B, para o Campeonato de Portugal, poucos poderiam adivinhar o furacão que estava prestes a tomar de assalto a Liga portuguesa.

O presidente dos minhotos, António Salvador, dispensou Sá Pinto e apostou no técnico da formação secundária, que teve um impacto imediato no futebol e nos resultados arsenalistas. O país abriu a boca de espanto e o líder do Sporting, Frederico Varandas, foi dos primeiros a ficar absolutamente convencido. Apenas 13 jogos depois, Ruben Amorim trocou a pedreira por Alvalade, numa operação que custou 14,4 milhões de euros aos cofres leoninos (10M€ da clásula de rescisão, mais multa pelo atraso e IVA), mas por esta altura nenhum adepto verde e branco se lembrará das dúvidas ou dos cifrões e pode celebrar uma certeza absoluta: 19 anos depois, o Sporting é campeão.