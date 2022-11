Ruben Amorim e a renovação: "Podia ter saído mesmo em grande, mas gosto de estar cá"

André Bucho Hoje às 18:11 Facebook

Técnico dos leões foi o convidado do podcast "ADN de Leão" e confirmou a renovação, justificando que o apoio dos adeptos leoninos foi essencial.

Convidado do podcast oficial do Sporting, Ruben Amorim confirmou a renovação contratual até 2026 e explicou os motivos.

"Já assinei até 2026. Eu estou sempre a pensar no futebol. Gosto mesmo de estar cá. Podia ter saído mesmo em grande, podia ter saído bem nesta fase, sei que é um risco enorme, mas gosto de estar cá. Sei as noites que não vou dormir, sei que vou ter alegrias e desilusões, mas o principal de todos os treinadores é que eu gosto mesmo de estar aqui, e mesmo o impacto que tive perto dos adeptos. Na última fase, tentei mostrar às pessoas que estava disponível para sair se isso fosse o melhor para o clube, e senti o contrário, que gostam que esteja cá. Se eu gosto muito de cá estar, juntou-se a fome com a vontade de comer. Pensei bem e isto é o meu caminho.", justificou.

O técnico aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos adeptos. "Quero agradecer o apoio ao longo destes anos. Vai haver alegrias e desilusões, mas tenho a certeza que poderá correr bem outra vez. Já correu bem uma vez, vai correr outra vez. Peço desde já desculpa por alguma coisa que aconteça no futuro. É um orgulho representar o Sporting", concluiu, bem-disposto.