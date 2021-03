Ruben Amorim: "É claramente possível perder dez pontos até ao final"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:38 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Vitória de Guimarães, o treinador do Sporting considerou que os leões fizeram um bom jogo e salientou que, apesar da vantagem na liderança, ainda nada está ganho.

"Fizemos um bom jogo mesmo sem criar muitas oportunidades. Chegámos à frente com mais facilidade, o Dani deu-nos isso e fez um excelente jogo enquanto esteve fresco. Eles tiveram duas oportunidades e poderiam criar-nos alguma ansiedade. Marcámos um golo, tivemos outro anulado. Estou muito satisfeito com eles, defendem bem e cada vez mais arranjam soluções para as equipas que defendem com bloco baixo", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que se "torna cada vez mais difícil fazer golos".



"As equipas fecham-se bem. O Vitória teve dificuldades em pressionar alto. Conseguimos sempre fazer um golo e não sofrendo, estamos sempre mais perto de ganhar. Eles são muito solidários e compensam-se muito durante o jogo".

O Sporting, que ainda não perdeu na Liga, lidera o campeonato com dez pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto mais Ruben Amorim não entra em euforias, garantindo que o objetivo é "não dar motivações ao adversário".



"É claramente possível perder dez pontos até ao final. Temos de ganhar os nossos jogos e de não dar motivação aos adversários. Quando tivermos de perder pontos, que sejam os adversários a tirar-nos. A equipa é solidária e trabalhadora. Pensamos jogo a jogo e é assim que vamos pensar até ao final. Acabar Liga sem derrotas? Objetivo é ganhar o próximo jogo. Se começarmos a pensar mais à frente, a equipa vai sentir mais ansiedade. Desejo que quem vai à seleção volte bem para prepararmos o Moreirense", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado em Alvalade, o Vitória de Guimarães na 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio marcou o único golo do jogo e Essugo tornou-se no jogador mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal dos leões, ao estrear-se com 16 anos.