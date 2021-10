Ruben Amorim e o Besiktas: "É um jogo crucial"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting considerou o jogo em Istambul "crucial" para os leões poderem sonhar com a continuidade na Liga dos Campeões e garantiu que o plantel verde e branco não pensa em mais nada a não ser nos três pontos.

"É um jogo crucial. Poucas equipas na Champions passaram após três derrotas. O nosso grande objetivo é passar e este jogo é crucial, pelos pontos e conforto da equipa. Esta equipa encara estes momentos com bastante coragem. Acredito que vamos fazer um grande jogo e vamos ser melhores do que nos outros dois. É mais um jogo, a vontade de vencer é a mesma e temos de ter cabeça fria para sermos melhor defensivamente do que fomos com o Ajax, e melhor ofensivamente relativamente ao jogo de Dortmund. As sensações já melhoraram. Esta equipa ao longo do percurso foi melhorando. É isso que espero amanhã", começou por dizer Ruben Amorim, não dado ainda certezas sobre a disponibilidade de Porro para o duelo.

"Vai fazer um teste hoje e se estiver em boas condições vai jogar. Já o Pedro Gonçalves tem condições para ser titular. Foi uma lesão no pé e não a nível muscular, por isso dá-me todas as condições que pode ser titular", acrescentou, vincando que espera um Besiktas "forte".

"Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. Falamos de um clube com adeptos muito fervorosos e que vai querer ganhar o encontro. Falamos de uma grande equipa e com grandes jogadores e que se vai deixar empurrar pelo seu público. Espero ter muita bola, e é algo normal visto que no campeonato português também passamos a vida com a bola. Nós tentámos fazer isso com o Ajax e o Dortmund, mas não conseguimos, afinal também são equipas que também gostam muito de ter a bola. Amanhã vamos tentar ter a bola, melhorar no aspeto ofensivo e fazer um bom jogo", concluiu.

Adán quer ficar em Alvalade

O guarda-redes esteve com o técnico dos leões a fazer a antevisão para o duelo da Champions e, questionado sobre a renovação de contrato - o vínculo com o Sporting dura até ao final da época - o espanhol não escondeu que gostaria de jogar de leão ao peito. "Eu acredito que todos conhecem a minha vontade de estar aqui e o feliz que sou no Sporting, assim como a minha família é em Lisboa. Isso não depende só de mim, mas também do Sporting. Ainda faltam muitos meses para tomar essa decisão. No futuro, logo vemos o que sucede", afirmou Adán, com Ruben Amorim a confirmar, pouco depois, ter a certeza que o guardião continuará a ser atleta do Sporting na próxima época.

Sobre o duelo de terça-feira, o guarda-redes sublinhou a importância do encontro e a importância de Pedro Gonçalves: "Com ele, somos melhores. Quantos mais jogadores tivermos disponíveis, mais fortes seremos. Ele conseguiu muitos golos no ano passado e todos sabem da sua importância neste plantel".

PUB

O Sporting defronta, esta terça-feira, o Besiktas, em Istambul, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas.