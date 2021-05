Ruben Amorim e o Boavista: "Serão mais duas horas de sofrimento"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:07 Facebook

O treinador do Sporting assumiu esta segunda-feira, pela primeira vez, a candidatura ao título de campeão nacional e destacou que o encontro com o Boavista será difícil. Quanto à festa, sublinhou que o plantel ficaria "ofendido" se nada estivesse a ser preparado.

"Somos candidatos ao título, obviamente. Somos candidatos a vencer todos os jogos. Finalmente, ao longo de várias semanas, o Boavista vai jogar um encontro com a pressão do outro lado. Precisam dos pontos para a permanência, mas a pressão está do nosso lado. Pelos jogadores do Boavista, com a qualidade que têm, e o treinador, que será a pessoa em campo com mais experiência neste tipo de jogos, será um jogo muito difícil. Vamos esquecer tudo o resto, serão mais duas horas de sofrimento", começou por dizer Ruben Amorim.

O Sporting pode sagrar-se campeão já esta segunda-feira, caso o F. C. Porto não vença o Farense no Dragão. Questionado se preferia festejar o título no sofá ou no relvado, o técnico dos leões garantiu que só quer ser campeão.

"Sinto-me da mesma maneira, a responsabilidade é sempre igual, não interessa se somos candidatos ao não. O Sporting é um clube com estatuto muito grande. Estamos a três pontos de ganhar um campeonato que não se ganha há muito tempo. Ainda não somos campeões, será muito difícil. Em relação a ser campeão no sofá ou no campo... Sou a favor de ser campeão. Quanto mais cedo melhor, não ligo muito a isso", acrescentou, garantindo que a preparação para o jogo com o Boavista não teve nada de diferente.

"Se tentasse falar com os jogadores pessoalmente ou fizesse mais uma palestra, só estaria a fazer pior. Foi tudo preparado da mesma forma, não tive uma palestra a mais, uma conversa individual que fosse. O que fazemos é treinar da mesma maneira, exigir o máximo deles, estarem concentrados no treino, nas palestras... Fizeram uma semana muito boa, deram bons sinais. Festa? Até nós ficaríamos ofendidos se o Sporting não a preparasse. Mas andar aí um autocarro a passear não quer dizer que vá haver festa. Sabem que temos de ganhar um jogo e isso terá de acontecer. Mas ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse nada. Acho bem que os jogadores pensem assim. Deram bons sinais, estão preparados, só pensam no jogo", concluiu.

Os leões defrontam, esta terça-feira, o Boavista para a 32.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.