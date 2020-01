Rúben Amorim e o Dragão: "Partida muito complicada"

Hoje às 13:19 Facebook

Treinador da equipa minhota espera "uma grande jogo" com o F. C. Porto. "E que o Braga saia vencedor", acrescenta.

"Vai ser um jogo muito complicado, contra um adversário muito difícil, independentemente dos jogadores que entrem em campo. Seja o Otávio, o Luiz Dias ou outro qualquer, o F. C. Porto é sempre uma equipa poderosa, mas nós temos é de estar focados no nosso jogo e na nossa identidade", diz Rúben Amorim.