Ruben Amorim e o futuro: "Quem tiver de me levar, vai ter de pagar"

Treinador do Sporting tem contrato até 2026 e está na agenda do Chelsea. Leões defrontam amanhã, segunda-feira, o Vitória de Guimarães, no Minho.

Na antevisão do jogo com o V. Guimarães, Ruben Amorim abordou o futuro. Apesar de ter contrato com o Sporting até 2026, o treinador está na rota de vários clubes, entre eles o poderoso Chelsea. "O meu futuro é muito claro. O que disse é que quem tiver de me levar, vai ter de pagar. Isso não vai mudar", começou por dizer.

"Agora, temos de ver que, desde que estamos aqui, o primeiro ano foi bom, fomos campeões, o segundo foi escasso. Ganhámos dois títulos e ficámos em segundo. Se, agora, ficarmos de fora dos três primeiros e eu levar a coisa como se fosse banal, perdemos a coerência", adiantou ainda o treinador leonino.

"No futebol, há uma ideia. Depois, há os resultados, e temos de reagir de acordo com os resultados. Não mudou a minha ideia. O que disse, simplesmente, foi que o Sporting está a caminhar para uma época em que não atinge os objetivos mínimos. Isso tem de ser debatido no final da época. Não mudou nada", esclareceu Ruben Amorim.

O Sporting irá fechar a época sem títulos. "Os objetivos não foram atingidos, não ganhámos nenhum título. Uma equipa grande como a nossa não pode chegar ao fim do campeonato e não estar nos três primeiros, e nós passar por isso como se nada fosse. É preciso ter noção, e eu tenho, do que é o relacionamento dos adeptos dos grandes, o que vai ser a próxima época, a margem que vamos ter. Tudo isso tem de ser debatido sem dramas".