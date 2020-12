Rúben Amorim e o golo anulado: "No jogo pareceu claramente limpo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:23 Facebook

O treinador do Sporting considerou o empate em Famalicão "muito injusto" e considerou o golo de Coates "limpo".

"O empate foi extremamente injusto pelo que fizemos. Dominámos completamente, o Famalicão teve duas bolas paradas, nós falhamos um penálti e não conseguimos. Foi muito injusto, merecíamos a vitória, jogámos muito melhor. O Famalicão quase não fez nada, limitou-se a tentar sair e nem isso conseguiu fazer, foram dois pontos perdidos. Golo anulado? Ainda não vi. No jogo pareceu claramente limpo, uma situação com jogadores no ar... Não sei se se tocam. Pareceu limpo, mas não contou", começou por dizer Rúben Amorim.

Os leões ficaram reduzidos a dez após a expulsão de Pedro Gonçalves facto que, para o técnico "complicou tudo". Sobre a confusão no túnel após o apito final, Amorim garantiu que foi uma situação "normal".

"A minha expulsão? Estamos a viver o jogo, houve um golo aos 80 e tal minutos, nem sei o que disse ou o que deixei de dizer. Festejei o golo e depois são situações do jogo. No túnel foi mais do mesmo. Tive que ir buscá-los lá fora, esta equipa é assim, se vai um vamos todos. Mas não se passou nada de mais", concluiu.

Famalicão e Sporting empataram (2-2), este sábado no Minho, na nona jornada da Liga. Pedro Gonçalves marcou e foi expulso. Rúben Amorim também recebeu ordem de expulsão já na compensação.