Ruben Amorim e o título: "É um peso que me tiram de cima"

No rescaldo da vitória diante do Boavista, que valeu o 19.º título ao Sporting, o treinador do Sporting salientou que "saiu um peso de cima" e deu mérito aos atletas.

"Agradeço aos jogadores e ao staff, sobretudo ao staff, que passou maus bocados aqui no Sporting. Foram anos difíceis e, hoje, foram recompensados. Os jogadores foram fantásticos, o mérito é deles. Eles acreditaram, cresceram muito e foram muito humildes. Hoje foram mais duas horas de sofrimento. É o reflexo da nossa época: jogámos melhor, fomos superiores, mas não marcámos o 2-0 e sofremos até final", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que, com a conquista do título, lhe saiu um peso de cima.

"Sentia o peso... É um peso que me tiram de cima. As pessoas queriam muito festejar este campeonato pela aposta arriscada. Eu queria muito ganhar pelo clube e pelas pessoas e por outras razões que não são saudáveis. Retirei esse peso de mim. Agora é uma nova vida e vamos pensar na próxima época. Enquanto estou aqui e quando sair, vou sentir o clube de forma diferente do que sentia. Não vou a lado nenhum, a menos que me paguem tudo. Sei que daqui a um mês e meio começa tudo outra vez, vamos ter o estádio cheio e, se a bola não entrar, estaremos a ver lenços brancos. Tenho noção disso, mas isto tira-me um peso de cima", concluiu o técnico.

O Sporting venceu (1-0), esta terça-feira, o Boavista, em Alvalade, na 32.ª jornada da Liga e sagrou-se campeão nacional 19 anos depois. Paulinho marcou o único golo do jogo.