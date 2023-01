Ruben Amorim e Sérgio Conceição em busca de novos recordes

Treinador leonino procura quarto triunfo seguido na Taça da Liga. Trono portista à espera de festa inédita.

A final da Taça da Liga 2022/23 vai tornar-se absolutamente especial para um dos dois treinadores que vão a jogo, amanhã (19.45 horas, SportTV e SIC) no Municipal Magalhães Pessoa. Caso conduza os leões ao triunfo, Ruben Amorim torna-se no primeiro treinador a conseguir quatro triunfos consecutivos na mais recente prova do futebol nacional. Pelo contrário, caso Sérgio Conceição inscreva, pela primeira vez, o nome do F. C. Porto no historial de vencedores deste troféu, supera Artur Jorge e fica isolado como o técnico com mais títulos (nove) ao serviço do clube azul e branco.

Ruben Amorim tem uma ligação muito especial à Taça da Liga. Além de a ter conquistado seis vezes enquanto futebolista, fez a festa como treinador nas últimas três edições da mesma, uma ao serviço do Braga e as duas mais recentes já de leão ao peito. Estes sucessos permitiram-lhe igualar o que Jorge Jesus fez no Benfica entre 2009 e 2012, pelo que um eventual sucesso amanhã tornará Amorim no único "tetra" desta competição, além de levar outra estatística 100% favorável. Ao todo, são 33 os jogos que disputou na Taça da Liga sem nunca ter conhecido o sabor da derrota, sendo que 14 destes foram como treinador e os restantes enquanto futebolista.