Ruben Amorim e Slimani: "Não há qualquer caso"

Técnico do Sporting comentou o afastamento do jogador argelino do encontro com o Tondela, que os leões venceram por 3-1. Avançado foi afastado no último treino antes do jogo.

Na flash-interview após o encontro desta sábado, Ruben Amorim abriu o jogo sobre a ausência de Islam Slimani, que entrou em conflito por saber que não seria titular e que foi, consequentemente, afastado da convocatória.

"Não há caso nenhum, as semanas de treino são longas, os melhores e os que trabalham melhor são convocados. Quem não faz as coisas dentro do nosso caminho tem mais dificuldades. Vem aí uma nova semana, o Slimani estará dentro e será opção contra o Benfica", garantiu o treinador.

"Ao longo da semana entendemos que não esteve ao nível exigido para ser jogador do Sporting. Coisas básicas, mas que são muito importantes. Tenho a certeza de que o Hugo Viana e o presidente confiam em mim para liderar o grupo e também sei que nenhum jogador meu é má pessoa: toda a gente pode ter semanas más e amanhã vai estar no treino. Não esteve ao nível exigido mas na próxima semana vai estar e isso é o mais importante", acrescentou ainda.

Sobre a luta pelo título, prefere olhar para dentro. " É focar-nos no que temos de fazer, ir de vitória a vitória, e fazer 88 pontos. Depois se isso dá para o título ou para o segundo lguar, pouco interessa. Fazer 88 pontos é o objetivo e o que tiver de acontecer, acontece, tendo a noção que o FC Porto não está a perder pontos e está a jogar muito bem", explicou.