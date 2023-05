Ruben Amorim: "É um empate que acaba por saber a derrota"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, admitiu que a equipa de Alvalade não conseguiu manter o ritmo da primeira parte até ao apito final e pediu desculpa aos adeptos pela falta de consistência durante a temporada.

"Não conseguimos manter o ritmo ao longo do jogo todo. O momento da equipa não nos ajuda nada, deu-nos mais desconfianças. O Benfica criou poucas oportunidades, em dois cruzamentos fez dois golos. É um empate que acaba por saber a derrota", começou por dizer Ruben Amorim, admitindo que os leões recuaram em demasia no duelo.

"Sim, tudo entrou na cabeça. Quando as coisas saem bem. somos uma equipa difícil de contrariar. Mas o momento da equipa e a falta de maturidade de alguns jogadores criam esta desconfiança. Defendemos bem, não conseguimos foi pressionar tão alto. Ainda não conseguimos manter aquele ritmo o jogo todo e isso nota-se bastante. O Benfica não festejou em Alvalade? Se eles sentiram essa pressão, imaginem a equipa técnica e a própria equipa. Era muito importante isso não acontecer. Se os adeptos já sentiam isso, imaginem a equipa, que é jovem. Mas deram uma grande resposta. Sentíamos que os adeptos não queriam permitir isso e os jogadores muito menos", acrescentou, fazendo um rescaldo do que correu menos bem na época, uma vez que os leões terminaram a temporada no quarto lugar, e pedindo desculpa aos adeptos.

"Entrámos numa rotina de dois anos onde perdemos três jogos. Entrámos um bocadinho na rotina de "vamos outra vez". Perdemos um jogador importante, o Matheus Nunes, numa fase tão importante, o início do campeonato. Depois, tivemos o ano todo a levar pancadas e não tivemos a capacidade de estabilizar, algo que conseguimos já no fim da época. Pedimos desculpa pela inconsistência e pela classificação, mas não consigo dizer que faltou empenho. A primeira parte foi instável, não conseguimos. Obviamente, mas temos de ver que é uma época diferente, nem tudo é mau. De certeza que vamos voltar a estar no ponto em que esta equipa tem de estar, no limite. Garanto que vamos melhorar", concluiu,

Sporting e Benfica empataram (2-2), este domingo, em Alvalade em jogo da 33.ª jornada da Liga. Trincão, Diomande, Aursnes e João Neves marcaram os golos do encontro. Campeão nacional vai ser definido na última jornada. Com este resultado, a equipa de Alvalade garantiu o quarto lugar, "entregando" o terceiro ao Braga, que assegurou um lugar na terceira pré-eliminatória da Champions. Já o Benfica parte para a última jornada, na qual vai defrontar o Santa Clara, com dois pontos de vantagem sobre o F. C. Porto, que contabiliza 82, depois de no sábado ter vencido o Famalicão (4-2).