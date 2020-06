Rúben Amorim: "É uma nova vida para o Mathieu"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:20 Facebook

O treinador do Sporting comentou, esta quinta-feira, a decisão do central francês em colocar um ponto final na carreira, depois de sofrer uma lesão grave.

Foi uma semana emotiva para o plantel verde e branco. Mathieu sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante um treino e decidiu colocar um ponto final na carreira.

O central francês, que chegou ao Sporting em 2017, tornou-se uma das referência do clube verde e branco. Disputou 106 jogos, marcou nove golos e conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga. Rúben Amorim comentou a decisão do francês, considerando que há uma nova vida à espera de Mathieu.

"Teve um azar esta semana que antecipou a decisão. Foi um dia emotivo, mas costumo ver as coisas pelo lado positivo. Agora vem uma nova vida e temos de estar aqui para ele. Se precisar de ajuda cá estaremos, mas também pela fase complicada que passa, pois há jogadores que levam isto melhor do que outros. Estamos disponíveis para o ajudar no que for possível. Agradecemos tudo o que deu e agora começa uma nova vida e terá outras coisas boas no caminho", começou por dizer o treinador do Sporting em antevisão ao encontro de sexta-feira, frente ao Belenenses SAD, equipa com um "sistema parecido" com o dos leões.

"Temos sistemas parecidos, movimentos até idênticos. A qualidade individual vê-se e, nesse aspeto, temos vantagem, pode fazer a diferença. Cada um tem o dedo do treinador e dos jogadores, que influenciam a ideia da equipa. A exibição com o Tondela não foi assim tão boa, a do Paços não foi tão má como disseram. Queremos melhorar e ter muita intensidade, muita vontade de ter a bola, ser dominador. O Belenenses também tem essa vontade, mas somos o Sporting e é isso que vamos tentar fazer. Dominar e vencer no fim", acrescentou.

Ainda sobre Mathieu, Rúben Amorim caracterizou o francês como um jogador "acima da média" e comentou ainda a renovação de Tiago Tomás.

"Em termos técnicos e experiência, era acima da média, não só no Sporting mas em Portugal. Em termos táticos não prevejo isso, temos uma ideia, simples, comportamentos podem ser feitos por outro jogador. Espero uma equipa muito motivada pelo momento. Temos de jogar um bocadinho por ele, mas também não temos de jogar sempre com o coração, temos de usar emoções no campo, mas com a razão. Tiago Tomás? Temos de apostar na juventude, puxar por ele, mas dar um voto de confiança e proteger o clube. É muito jovem, mas estamos felizes por esta decisão", concluiu.

O Sporting defronta, esta sexta-feira, o Belenenses SAD na 28.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 19.15 horas.