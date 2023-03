Ruben Amorim: "Eliminando o Arsenal tudo é possível"

Ruben Amorim refere que o momento do Sporting é positivo.

"Estamos a jogar melhor, começámos a não sofrer golos, fizemos excelentes jogos. Já estamos a dar a volta. O principal objetivo é ganhar este jogo e depois pensaremos no segundo jogo. Eliminando uma equipa como o Arsenal tudo é possível, temos de nos focar nisso e enfrentar o jogo dessa maneira", começou por referir Ruben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira diante do Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Relativamente a St. Juste, o treinador do Sporting admitiu que o central vai ser titular. "Por vezes fazemos a gestão em certos jogos, pela sua condição física, para o ter mais saudável durante muito tempo. Vamos apresentar o onze de acordo com as características do jogo e vamos tentar vencer".

Questionado se eliminar o Arsenal tornaria o Sporting favorito a vencer a Liga Europa, Amorim explicou que o futebol é o momento. "Vencendo uma equipa como o Arsenal mostra-nos que tudo é possível. Em dois jogos tudo é possível, eliminando uma equipa como o Arsenal íamos enfrentar os desafios com outra mentalidade. Ainda estão equipas com outro poderio, não adianta pensar já nisso. Temos de pensar no jogo de amanhã e tentar vencer".

"Conhecemos o espírito do Arsenal, tem muita fome de vencer. A nossa equipa tem melhorado desde o início da época em termos de concentração, temos descoberto os pontos fracos e fortes da nossa equipa. Estamos preparados para o Arsenal. Nestes jogos o treinador não precisa de se preocupar com a concentração porque eles já estão concentrados. É isso que temos de fazer. Temos de entrar concentrados do primeiro ao último minuto. Estamos preparados para um Arsenal forte", acrescentou.

Relativamente à sorte (ou azar) no sorteio em relação ao Benfica, Ruben Amorim não quis fazer comparações. "Obviamente não vou falar da comparação entre os clubes, é o que é. Tivemos azar foi o ano passado. Nunca foi repetido um sorteio e a nós calhou-nos o Manchester City. Temos de olhar para o lado positivo da coisa, sabemos onde estamos e o que precisamos para estar neste nível. Vamos jogar contra uma grande equipa e um grande treinador no nosso campo".

Sobre Pedro Gonçalves, Ruben Amorim disse que "vai continuar a marcar os penáltis" porque acredita que o médio é o melhor marcador. O treinador falou ainda das comparações com Mikel Arteta, técnico do Arsenal. "Se eu e Arteta temos semelhanças? são campeonatos diferentes, mas o treinador do Arsenal é um exemplo para o momento que estamos a passar. O ano passado fomos campeões, depois segundos classificados e ele é um exemplo muito grande em como aguentou toda a pressão num clube da Premier League".

"A dinâmica do Arsenal não muda muito, obviamente que jogar o Zinchenko ou o Tierney é diferente em termos de dinâmica. É uma equipa com uma rotina muito grande, já jogam há muito tempo. Fizemos essa observação. Nunca são uma equipa fraca, são sempre uma equipa forte. Eles fazem uma rotação para ter jogadores frescos, vêm de um campeonato onde a rotação é muito intensa. Teremos de ser mais inteligentes nesse aspeto. Temos de esperar um Arsenal forte", explicou.