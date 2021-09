Rúben Amorim elogia equipa mas admite falta de experiência: "Temos muito para construir"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Amorim mostrou-se contente com o trabalho realizado pelos jogadores do Sporting esta terça-feira, na derrota por 1-0 frente ao Borussia Dortmund na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rúben Amorim começou por destacar o comportamento do Sporting, depois de um "resultado anormal da primeira jornada" e referiu que a equipa podia ter marcado no início do jogo, dadas as oportunidades criadas. "Os jogadores trabalharam muito e cumpriram o plano de jogo, falta é ganhar peso nesta competição", disse.

"Temos um longo caminho a percorrer, temos de estar aqui (Liga dos Campeões) para ganhar experiência, dinheiro e conseguir não vender os melhores jogadores. Temos de ter paciência, mas ninguém vai contente para casa. Quando acabam estes jogos, temos a sensação que falta-nos experiência e temos muito para construir. Não está tudo mal, mas não chega, queremos mais. Parabéns aos jogadores, excelente jogo".

Amorim reforçou que o foco do Sporting está em "competir e jogar bem" e vencer o próximo encontro. O técnico admitiu que os adversários do grupo são mais experientes, mas garante que a equipa vai "apanhar o ritmo". O treinador português destacou o apoio dos adeptos esta temporada, explicando que tiveram um "enorme peso" neste encontro frente ao Dortmund.

"Adeptos têm sido um exemplo, ajudaram-nos a ganhar o último jogo e tiveram um enorme peso aqui. Queremos demonstrar a equipa que somos e que eles tenham orgulho em nós independentemente do resultado", esclareceu.