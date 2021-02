Ruben Amorim: " Em relação ao Palhinha a preocupação é zero"

Luís Antunes Hoje às 19:56 Facebook

O técnico leonino revelou, este domingo, total tranquilidade em relação ao desfecho do processo Palhinha. "Fizemos tudo de acordo com a Lei. A preocupação é zero". Técnico quer equipa "rigorosa e humilde" na receção ao Paços de Ferreira, esta segunda-feira.

"O Palhinha está tranquilo. É curioso que esta semana apanhei uma conversa entre Hugo Viana e o Palhinha para ele estar tranquilo. Nós também estamos e à espera de uma decisão", destacou Ruben Amorim, durante o lançamento do embate com o Paços de Ferreira, esta segunda feira (20.15 horas), em Alvalade.

Questionado sobre o mesmo tema e a possibilidade de uma irregularidade na utilização do atleta, o responsável enfatizou a ideia. " Não temos qualquer tipo de preocupação em relação a esse aspeto. Fizemos tudo de acordo com a lei. A preocupação é zero", sublinhou.

Sobre o embate, o treinador defende que o Sporting terá de jogar no "máximo das suas forças". "Temos de ser intensos, rigorosos e humildes desde o minuto um. O Paços de Ferreira tem uma equipa muito boa, está num momento fantástico e tem um treinador com um trabalho incrível", referiu.