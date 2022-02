Rúben Amorim: "Era importante reagir a um dia muito difícil"

JN Hoje às 20:31 Facebook

O treinador sportinguista destacou a resposta dos leões à goleada sofrida com o Manchester City e dedicou aos adeptos a vitória sobre o Estoril.

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Estoril (3-0), neste domingo, e destacou a resposta da equipa dias depois da pesada derrota com o Manchester City.

"Sim, era importante reagir a um dia muito difícil, que tornou mais difícil a preparação, mas principalmente porque os adeptos mereciam a vitória. Esta é especialmente para eles por aquilo que nos deram na terça-feira", disse o técnico sportinguista, após o encontro.

Sobre a luta pelo título, Amorim salientou que o Sporting tem de fazer o seu trabalho. "Temos de ganhar os nossos jogos e os rivais também têm de perder. Temos um objetivo, mas sabemos que isto não mudou assim tanto e a Liga dos Campeões é realmente muito importante para nós", acrescentou, antes de elogiar Matheus Reis, autor do segundo golo.

"Faz parte do caráter dele, sabe de onde veio. E quando passamos por alguns momentos, como treinar à parte, dá-nos outra resiliência. Merece isto, mérito dele e do grupo, que o ajudou", frisou.