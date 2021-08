Rúben Amorim: "Espero um jogo mais difícil do que na Supertaça"

JN Hoje às 16:51 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Braga, a contar para a segunda jornada da Liga, Rúben Amorim espera um duelo mais complicado do que o realizado em Aveiro, há duas semanas, que valeu ao Sporting a Supertaça Cândido de Oliveira.

"Esperamos um jogo muito difícil, mais difícil do que na Supertaça. Da mesma forma que temos imagens desse jogo e podemos fazer uma avaliação mais cuidada, o treinador do Braga também o pode fazer", começou Amorim, ressalvando o maior leque de opções de Carvalhal, em relação ao último encontro. "Têm mais alguns jogadores disponíveis, como o Piazón e o Fábio Martins, mas queremos vencer o jogo e continuar nesta senda de vitórias. É um jogo muito importante, numa fase precoce da época, mas gostamos deste tipo de jogos", afirmou.

Confrontado com o bom arranque de temporada protagonizado pelo ex-leão João Mário, o técnico não se mostrou preocupado com os rivais. "Temos o nosso plantel e não trocava nenhum jogador com o Benfica ou o F. C. Porto. Assumimos as nossas escolhas, os outros assumem as deles. O Sporting fez o papel dele e o jogador fez a sua escolha. Não estou arrependido de nada. Só quem não vê Matheus Nunes jogar - e agora temos o Ugarte - pode estar arrependido de alguma coisa", disse Amorim.

Quanto à mais recente contratação do Sporting, que protagonizou a maior novela de transferências em Portugal, neste verão, o treinador dos verdes e brancos revelou-se bastante surpreendido com o rendimento de Manuel Ugarte. "É uma opção. Veio muito bem fisicamente, é melhor jogador do que eu pensava e estamos muito felizes por isso. Adaptou-se rapidamente. É muito novo, mas é muito maduro", analisou, ressalvando que a chegada do uruguaio não significa que Palhinha vai sair porque a prioridade é "ter dois jogadores por posição".