Ruben Amorim: "Estamos à espera que o F. C. Porto perca"

O treinador leonino destacou a exibição da equipa no jogo com o V. Guimarães e assumiu esperar boas notícias do Bessa, onde os dragões jogam no domingo.

Ruben Amorim mostrou-se satisfeito com a vitória do Sporting sobre o V. Guimarães (1-3), este sábado, considerando, curiosamente, que os leões estiveram melhor na primeira parte, que chegou ao fim com um empate a um golo.

"Jogámos muito bem na primeira parte, faltou finalizar. E nos últimos tempos, nas poucas situações que permitimos, sofremos golos. Isso cria frustração. Gostei da primeira parte e creio que o empate era injusto. Na segunda parte fizemos dois golos, mas na primeira tivemos maior controlo do jogo, não digo domínio, porque o V. Guimarães teve respostas", começou por destacar.

Para o técnico sportinguista, "seria mau perder pontos agora", assumindo que vai torcer por um deslize do F. C. Porto.

"Dá-me alguma tranquilidade ser segundo e ir assim para esta paragem longa. Seria mau perder pontos agora. Temos de olhar para nós, não olhar tanto para o adversário, ainda que seja óbvio que estamos à espera que percam, porque isso faz parte do campeonato, já que não há confronto direto com o F. C. Porto", salientou.

"É óbvio que esperamos que os adversários percam, mas o que levamos é paz de espírito para melhorar mais e um bom jogo que fizemos", acrescentou.