Ruben Amorim: "Estamos muito longe do lugar em que queremos estar"

O treinador do Sporting destacou a importância da vitória diante do Famalicão e deixou uma mensagem aos jogadores que vão disputar o Mundial no Catar.

"Um 2-0 é sempre perigoso, bastou uma carambola e a partir daí ficámos muito nervosos. Coloquei o Esgaio porque senti que a equipa precisava que defender o resultado mais do que atacar. Tivemos domínio, podíamos aumentar a vantagem, estivemos mais perto do 3-0 do que o 2-1. Mais do que nervosismo foi alguma falta de confiança, tem a ver com o momento da equipa, precisávamos de vencer. Foi uma vitória importante, a paragem vai ser longa", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que vai aproveitar a pausa para preparar da melhor forma o resto da época.

"Estamos muito longe do lugar em que queremos estar, temos de fazer passo a passo. O que temos de fazer é melhorar cada semana, marcar mais golos, não sofrer, voltámos a sofrer golos neste jogo. Temos de melhorar, mais do que olhar para a tabela temos de melhorar porque falta-nos consistência. Vamos aproveitar para melhorar a equipa e preparar o futuro dos jogadores, o futuro do Sporting. Eles têm que melhorar, temos jogadores na formação que vão às suas seleções, depois voltam. Vamos aproveitar todos os momentos para preparar o futuro do Sporting. Mundial? Que os jogadores venham rápido! Que tenham sorte e aproveitem o momento porque é importante", concluiu.

O Sporting venceu o Famalicão, este domingo, por 2-1. Trincão e Pedro Gonçalves marcaram para os "leões" na primeira parte e Iván Jaime reduziu a desvantagem no segundo tempo. Com este resultado, o clube de Alvalade passou a somar 25 pontos, mais dois do que Casa Pia e Vitória de Guimarães e menos três do que o Sporting de Braga, enquanto o Famalicão somou o segundo desaire seguido e manteve-se no 14.º posto, com 11 pontos.