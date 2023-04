Ruben Amorim: "Este empate é como uma derrota"

JN Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador leonino lamentou as oportunidades desperdiçadas para explicar o empate com o Arouca, que deixa mais longe a presença na Liga dos Campeões na próxima época.

Ruben Amorim considera que o Sporting voltou a ser muito penalizado no empate deste domingo, na receção ao Arouca (1-1).

"O nosso adversário não criou uma oportunidade, mas cometemos um erro e sofremos um golo. Tivemos muitos cruzamentos, mas nem sempre foram os melhores. Mesmo assim, criámos várias oportunidades, frente a um adversário que jogou sempre muito baixo", referiu, após o encontro.

PUB

O treinador do Sporting admite que este resultado pode ter impacto na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, frente à Juventus.

"Vai ser mais difícil, ganhando o treino seria mais alegre. Faz parte da nossa profissão, mas a preparação será a mesma. Temos um dia para deixar este empate, que para nós é uma derrota. É uma prova diferente. Teremos de ir buscar mais forças. Já tivemos estes momentos esta época", salientou Ruben Amorim, que foi expulso do banco na parte final do jogo.

"É fácil de explicar, foi para defender o Pote, foi para defender o meu jogador. Ele estava ali num bate boca com todo o banco do Arouca e eu defendi o meu jogador. Todo o banco do Arouca estava a falar com o Pote, eu tinha de defender o meu jogador", explicou.