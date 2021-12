Ruben Amorim: "Estes jogos são sempre difíceis"

JN Ontem às 23:43 Facebook

O treinador do Sporting considerou justo o triunfo sobre o Casa Pia (2-1), esta quarta-feira, na Tapadinha, que garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

"Talvez no primeiro e no único remate à baliza do Casa Pia, fez golo. Sabíamos que o Jota era perigoso na frente, tem marcado muitos golos, Godwin nas transições sempre a tentar. Sabíamos disso, não controlámos uma vez, levámos um cruzamento e o Jota fez golo. Depois estivemos tranquilos a tentar criar oportunidades, muitas receções entre linhas mas não definíamos muito bem", começou por analisar Ruben Amorim.

E prosseguiu: "Na segunda parte acelerámos, fizemos o golo, tivemos várias oportunidades, depois houve a expulsão e defendemos bem a vantagem. Estes jogos são sempre difíceis. As equipas são cada vez mais profissionais, os jogadores são bons, os treinadores são bons. Na nossa equipa tudo é difícil. Entrámos bem na segunda parte e foi uma vitória merecida".

O técnico leonino também abordou as substituições. "Na primeira parte tivemos algumas saídas pela direita, em que o Tabata foi buscar a bola na linha, cruzou e não estava ninguém, queríamos ter um avançado junto à baliza para ser um finalizador, foi essa a ideia. Mantivemos o Tabata, estava bem no jogo, o Nazinho bem defensivamente, não tão bem ofensivamente, faz parte", explicou.

Sobre os jogadores menos utilizados, como Daniel Bragança, o treinador justificou: "O Dani não tem mais tempo por culpa do treinador, mas principalmente do Matheus Nunes, estão os dois muito bem nesta ultima série dividiram os jogos entre si, ajuda a dividir a qualidade e intensidade. Temos de lançar o Nazinho um dia, o Esteves outro dia. Convém não lançar os dois juntos, temos de fazer essa gestão. Mas não poupámos nada, colocámos a melhor equipa para vencer".

Rúben Amorim, falou sobre o que sentiu no regresso ao local que o viu nasceu como treinador. "Quando entramos aqui relembramos muitas coisas, de onde viemos e isso é importante. Assim que passei este túnel para o banco era como se fosse um jogo, discutimos uns com os outros, cada um lutou pela sua equipa. Não há qualquer sentimento depois que o árbitro apita. Antes e depois do jogo é bom relembrar de onde viemos, um sítio muito humilde, de gente trabalhadora. Parabéns ao Casa Pia pelo crescimento que tem tido. Desejo o melhor ao Casa Pia", finalizou.