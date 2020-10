Rúben Amorim: "Estes rapazes precisam da ajuda dos adeptos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:16 Facebook

O treinador do Sporting deixou elogios à exibição da equipa e recusou falar de mercado.

"Entrámos bem no jogo, com qualidade na bola. Não durou assim tanto tempo mas isso tem a ver com a juventude da equipa. Controlámos bem e nesses primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido. Depois agarrámo-nos uns aos outros e foi assim até ao fim. Mercado? Queria realçar o trabalho da equipa, o sacrifício com pouco tempo para recuperar. De realçar a entrada do Tabata, que entrou bem e praticamente sem treinar. Não quero falar [do mercado], tudo pode acontecer. Não é bom dizer uma coisa e poder acontecer outra", disse o técnico.

Ainda sobre a derrota de quinta-feira que ditou o adeus dos leões à Liga Europa, Rúben Amorim destacou a resposta dada este domingo e apelou ao apoio aos adeptos, que contestaram a equipa à chegada a Portimão, desagradados com a liderança de Frederico Varandas.

"Foi uma derrota dura mas o resultado não reflete o que se passou no relvado. Esta equipa sentiu muito a derrota e precisa de toda a gente à volta deles. Entendo a divisão que existe no Sporting, entendo que o treinador jogou muitos anos naquele lado e é difícil alguns entenderem isso mas estes rapazes precisam da ajuda deles, pois são formados no Sporting e eles sentiram essa derrota. Mas talvez da idade e como se agarram uns aos outros, é uma imagem forte", concluiu.

