Ruben Amorim explica substituição de Esgaio e pede desculpa

O treinador do Sporting Ruben Amorim admitiu, este domingo, que a equipa leonina está a passar por uma fase menos positiva e explicou a substituição de Ricardo Esgaio, que saiu apenas 15 minutos depois de ter entrado.

"Temos perdido estes jogos nos detalhes. Não os conseguimos ganhar porque, por vezes, não fazemos golo quando temos de fazer e falta-nos alguma maturidade competitiva em comparação com o F. C. Porto. Mas diria que são os detalhes. Há anos assim. Ressaltos que dão para eles e outros ressaltos que não dão para nós. Não há muito a esconder, voltámos a perder e agora temos de pensar no próximo jogo. Titularidades de Fatawu e Chermiti? O Chermiti, pelo que tem feito até agora, merecia continuar a jogar. O Fatawu é muito explosivo no um contra um e queríamos explorar isso. No início era para jogar na direita mas teve de passar para a esquerda porque o Chermiti não estava lá e as características não combinavam. Tivemos de fazer essa alteração, mas foi isso que procurámos: um jogador muito veloz, muito bom no contra um e foi isso que ele fez um pouco na primeira parte", começou por dizer Ruben Amorim, explicando a substituição de Esgaio, que saiu apenas 15 minutos depois de ter entrado em campo.

"Dei-lhe a explicação e avisei-o antes que o ia tirar. Todos os jogadores do Sporting sabem que os defendo até à morte, mas existem certos momentos em que já fizemos uma alteração e queremos ir para a frente, olhamos para todas as peças e temos de ser muito frios na abordagem e temos de ter coragem. O meu papel é fazer o que é melhor para a equipa e o Esgaio sabe, e eu já o provei, que quando é preciso dou a vida por eles. Quando a equipa precisa de sacrifícios - e sei que é um sacrifício muito grande para um jogador como o Esgaio, tenho de o fazer porque em primeiro lugar está a equipa. Pedi-lhe desculpa e peço aqui publicamente, mas a minha ideia é sempre ganhar os jogos e, às vezes, não sou justo com toda a gente porque é impossível", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1) o Sporting, este domingo, em Alvalade, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Uribe, Pepê e Chermiti marcaram os golos do encontro. Galeno saiu lesionado. Com este resultado, os azuis e brancos ocupam o segundo lugar, a cinco pontos do líder Benfica. Já o clube de Alvalade, que vinha de três vitórias seguidas, segue no quarto posto, com 38 pontos, a cinco do Sporting de Braga, terceiro classificado, que tem menos um jogo e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões.