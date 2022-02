Ruben Amorim: "Façam a mesma investigação que fizeram ao Nuno Santos"

Treinador dos leões caracterizou a confusão no final do jogo como um "mau exemplo".

"Os nervos à flor da pele, entra um que vai para separar os jogadores e depois entra na confusão e acaba por acontecer. Começou logo no início da semana com um... Os jogadores têm de viver os momentos e quem tem de perder o discernimento são os jogadores e por vezes os treinadores porque estão sob enorme pressão. Mas já desde o início da semana que começou isso e nós temos de aguentar durante toda a semana e temos de fazer a nossa parte", começou por dizer Ruben Amorim. "Se está um lá no meio da confusão entre tanta gente temos de ir lá ajudar e depois é olhar para as imagens e fazer a mesma investigação que se fez ao lance do Nuno Santos e castigar toda a gente que tem de ser castigada e é assim que temos de levar", acrescentou o técnico.

Ruben Amorim considerou que os confrontos após o jogo são um "mau exemplo". "Queremos vender um bom produto, mas a culta é de toda a gente, nós só dos intervenientes, que têm o direito de perder a cabeça, como toda a gente à volta que desde o início da semana começaram com histórias", disse.

O treinador do Sporting explicou que com o empate são "dois pontos perdidos" para os leões, visto que a equipa está atrás do líder F. C. Porto. "Perdemos vários jogadores para os próximos jogos e só poderemos estar chateados com o resultado e com a falta de jogadores para o próximo jogo".

Sobre o jogo, Ruben Amorim disse que quando o resultado estava em 2-0, o Sporting tinha "o jogo mais ou menos controlado". "A seguir há a expulsão o jogo teve um sentido: nós a defender e a tentar sair e o Porto a apertar" concluiu.