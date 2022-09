Ruben Amorim: "Falta consistência nos resultados"

JN/Agências Ontem às 23:12 Facebook

Após a derrota com o Boavista (1-2), o treinador do Sporting acredita que a equipa está a jogar bem, mas que está a "faltar consistência nos resultados: "

"Estamos a jogar com uma equipa grande a que falta a consistência dos resultados. Isso tem a ver com o aproveitar as oportunidades, com a quantidade de vezes que rodámos a bola à frente da área", disse o técnico.

Quanto ao jogo em si, Amorim destacou a eficácia do Boavista. "O primeiro golo do Boavista foi completamente injusto. O Boavista foi praticamente duas vezes, mais uma ou outra num contra-ataque. Conseguiu fazer golo. Para mim é o resumo do jogo. Temos de ser mais consistentes nos resultados e concretizar as oportunidades que temos", lamentou.

O treinador do Sporting não fica agradado por entrar na pausa, para compromissos das seleções, com uma derrota, mas mostra-se resiliente até ao fim. "Uma equipa grande que tem uma paragem depois de uma derrota fica a pensar nisso. Independente da forma como jogam as equipas grandes têm de ter consistência. Nunca atiro a toalha ao chão. O projeto do Sporting é muito longo. Não tem a ver com este treinador e esta época. Temos de ser mais consistentes", concluiu Amorim.