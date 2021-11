Ruben Amorim: "Fernando Santos? Acontece a todos!"

João Faria Hoje às 13:38 Facebook

O técnico leonino abordou o desaire da seleção portuguesa na campanha de qualificação para o Mundial, recordando que é do tempo em que Portugal, muitas vezes, se apurava, através do play-off.

Ruben Amorim acredita que Portugal vai superar a não qualificação direta para o Mundial 2022 e garantir a presença na fase final do torneio.

"A Itália, que é campeã da Europa, também não venceu a Irlanda do Norte e não tem o apuramento garantido. Sou novo, mas sou do tempo em que ir ao play-off, para Portugal, era habitual", disse Ruben Amorim, nesta quarta-feira.

O técnico leonino, que falava na antevisão da partida de quinta-feira (20.15 horas), em Alvalade, com o Varzim, para a Taça de Portugal, não fugiu ao tema "seleção". "Fernando Santos? Acontece a todos! Mas acredito muito que vamos superar isto e que Portugal vai estar no Mundial", realçou.

Ruben Amorim recusou dar conselhos ao selecionador português: "É muito mais experiente do que eu. Tenho de estar muito concentrado no meu trabalho", vincou.

O treinador do Sporting puxou do exemplo pessoal, para voltar à temática: "Eu também se não ganhar jogos, posso ter o lugar em risco, com a diferença que agora têm de pagar mais para eu sair", sustentou.

Sobre o encontro com o Varzim, da Liga 2, Ruben Amorim lembrou que a equipa poveira já afastou o Marítimo, acentuando a ideia de que é preciso "foco total neste jogo", apesar da proximidade de compromissos importantes, nomeadamente na Liga dos Campeões.

"Vamos motivados para vencer este jogo, mantendo a nossa matriz. Mas temos de estar a 100%", fez notar.

O técnico sportinguista adiantou que Coates falhará o jogo, devido a lesão, mas Luís Neto será opção, embora não de início. Ruben Amorim revelou ainda que Gonçalo Inácio, por ter estado na seleção de sub-21, não entra nas opções para o jogo desta quinta-feira, mas João Palhinha e Matheus Nunes, que estiveram ao serviço da seleção A, poderão alinhar neste confronto.