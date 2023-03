Ruben Amorim: "Fomos mais fortes e uns justos vencedores"

O Sporting venceu esta quinta-feira o Arsenal, e Ruben Amorim explicou que a vitória foi merecida.

Resultado: "Os resultados ditam tudo. A forma como jogámos e como enfrentámos o jogo, fez de nós uns justos vencedores, fomos mais fortes. No prolongamento foi mais difícil, foi um jogo dividido onde fomos felizes nos penáltis mas fizemos por merecer".

Poucas mexidas: "Como vi que o jogo estava a correr tão bem não quis mexer no tempo regulamentar. Na segunda parte estávamos mais fortes e não queria parar esse momento da equipa. No primeiro jogo em Alvalade o Arsenal teve mais controlo, nos dois jogos lidámos bem e merecemos o resultado".

PUB

Significado da vitória: "Este resultado não muda nada em relação ao projeto mas faz os jogadores acreditarem no trabalho que andamos aqui a fazer. Agora, é arrumar completamente esta vitória, porque não serve de nada se não aproveitarmos isso para relançar a época".

Melhor fase do Sporting na época: As coisas levam tempo e temos jogadores novos que temos de construir. Tudo tem a ver com a mentalidade, concentração e intensidade e fomos aumentando essas áreas durante a época. Faz parte do processo de evolução, não nos podemos distrair com estes resultados porque temos muito trabalho a fazer".

Destaques na partida: "Todos superaram um teste de fogo hoje. Não posso destacar ninguém porque a forma como os jogadores jogaram fez deles uns justos vencedores".

Os heróis da partida Pedro Gonçalves e Adán também falaram após o triunfo.

Pedro Gonçalves: "A vitória é merecida por tudo o que fizemos, sempre em desvantagem e acreditámos sempre. Golo? Levantei a cabeça e vi que o guarda-redes estava adiantado, fico contente pelo golo mas mais pela exibição", disse.

Adán: "Sabíamos que este jogo ia ser difícil e que tínhamos de sofrer, o Arsenal é a melhor equipa da Premier League. Quando as coisas estão bem há que trabalhar mais e quando não estão bem tem de se fazer o mesmo. Fizemos mais de 200 minutos muito bons, trabalhámos bem o jogo e merecemos vencer", concluiu.