Ruben Amorim garante que Franco Israel vai ser titular

Treinador do Sporting recusa vitimização da equipa, e deixa a garantia de que Franco Israel vai jogar, frente ao Benfica

Ruben Amorim anunciou que Franco Israel, habitual suplente da baliza leonina, vai ser o titular, na partida frente ao Benfica.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida com as águias, o treinador revelou que, na preparação para o dérbi lisboeta, contou com a titularidade do jovem guarda-redes uruguaio, e está confiante nas capacidades do guardião:

"Se o Adán for despenalizado, ele, no máximo, vai para o banco, quem vai jogar é o Franco (Israel). Desde que o Adán levou o vermelho, ficou na minha cabeça que era o Franco, quem ia jogar, está preparado", garantiu o técnico leonino.

A folga concedida por Amorim ao plantel, a meio da semana anterior ao jogo com o Benfica, na quarta-feira passada, foi criticada por vários adeptos, nas redes sociais do clube, e nas dos jogadores, uma vez que alguns elementos do plantel, como Pedro Gonçalves, Sebastián Coates, Nuno Santos, Franco Israel e Rochinha, aproveitaram a interrupção dos trabalhos, para assistirem ao concerto dos Coldplay da última quarta-feira, em Coimbra. O treinador defendeu-se da decisão, ao afirmar que não estava disposto a mudar a forma como organiza as sessões de treino devido a pressões exteriores:

"No momento em que estamos, tudo por ser utilizado como um problema, e os jogadores têm de perceber isso, e o treinador também. Agora, eu, ou penso pela minha cabeça, ou tento ir pelo que as pessoas pensam. Desde que estamos aqui, numa semana tão longa, nós fazemos uma quebra. Treinamos muito forte num dia, muito forte no outro, no outro, ainda com dois dias para preparar, tendo esse espaço para preparar taticamente a equipa, foi sempre o que fizemos. Eu já tenho alguns anos disto, apesar de ser novo, e sei que isso pode ter alguns problemas, mas o que eu penso é, como vou ajudar os meus jogadores? Vou fazer diferente esta semana, para mostrar às pessoas que é diferente, para os meus jogadores pensarem que o treinador vai consoante a onda, ou faço tudo aquilo que faço, quer esteja em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, faço a mesma coisa, a explicação está aí", disse o técnico.

Numa fase em que os leões estão no quarto lugar da Liga, a quatro pontos do Braga, e vêem o sonho de se qualificarem para a Liga dos Campeões cada vez mais longe, Amorim assumiu a responsabilidade dos resultados da equipa, mas reforçou que a equipa esté determinada para tentar vencer o Benfica:

"Não considero o Benfica mais favorito, considero é que nós não temos nada a ganhar neste jogo, é um jogo sempre difícil para os nossos jogadores e para o nosso clube, porque não estamos a lutar pelo campeonato. Fomos nós que fizemos esta cama, foi nossa responsabilidade, então vamos deitar-nos nela. Não somos vítimas nenhumas, temos um jogo difícil, estamos nesta situação por culpa nossa, vamos em frente ao jogo, e vamos jogar para ganhar", vincou o treinador dos leões.

Amorim afirmou ainda que espera um Benfica sem alterações siginificativas, para o dérbi lisboeta:

"Eles jogam sempre da mesma maneira, vão atacar, vão ser pressionantes, temos de ter capacidade de ter a bola. Não interessa muito como o Benfica vai entrar, interessa como nós vamos entrar, é mais um jogo em que nós temos a obrigação de ganhar", antecipou Amorim.

O Sporting enfrenta o Benfica em encontro da 33ª e penúltima jornada do campeonato. Os encarnados, que beneficiam de uma vantagem de quatro pontos relativamente ao F.C. Porto, que segue no segundo posto, podem sagrar-se campeões no domingo, se vencerem os leões. Caso o F.C. Porto não vença a partida deste sábado, frente ao Famalicão (20.30 horas), o Benfica pode chegar a Alvalade já campeão.