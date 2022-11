Ruben Amorim: "Garanto que os jogadores vão dar tudo pelo Sporting"

O Sporting venceu esta quarta-feira o Farense por 6-0, para a Taça da Liga, numa exibição que agradou a Ruben Amorim.

"Esperava esta atitude dos meus jogadores e o número de oportunidades, mas nunca esperamos ganhar por 6-0. Fomos muito competentes e a vitória foi justa", começou por dizer Ruben Amorim.

O treinador do Sporting comentou ainda a renovação até 2026 e deixou uma garantia. "O principal é ter uma ideia, um caminho. Depois, se conseguirmos êxitos vai depender muito do que é o futebol, da sorte. O que posso garantir é que os jogadores vão dar tudo pelo Sporting e o treinador [Ruben Amorim] gosta muito de estar cá", disse.

Ruben Amorim abordou ainda as exibições de Dário Essugo, Mateus Fernandes e Jovane Cabral. "O Dário ficou limitado com o cartão amarelo, tem um impacto muito grande num jogador de parar transições. Mas fez um excelente jogo, está cada vez mais adulto e está no bom caminho. O Mateus Fernandes esteve muito solto, mas também realço a atitude do Jovane. As pessoas não imaginam o quanto o Jovane precisava de um golo... hoje correu tudo bem", acrescentou.