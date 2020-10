Rúben Amorim: "Gil Vicente será a nossa Liga dos Campeões"

Nuno Barbosa Hoje às 21:06 Facebook

O treinador do Sporting falava este sábado em conferência de Imprensa, após o triunfo (2-1) sobre o Santa Clara, nos Açores.

"O Gil Vicente vai ser a nossa Liga dos Campeões. Quando jogamos pelo Sporting todos os jogos são finais e Ligas dos Campeões. As equipas estão preparadas para jogar de três em três dias. Estaremos preparados, teremos onze guerreiros com outros no banco para dar uma boa resposta", afirmou Rúben Amorim, referindo-se ao jogo da próxima quarta-feira, frente aos minhotos, da primeira jornada do campeonato e que foi adiado devido a um surto de covid-19 nas duas equipas.

Sobre o duelo com o Santa Clara, o treinador do Sporting não tem dúvidas ao afirmar que "foi de sentido único", o da baliza dos açorianos, lamentando apenas um pormenor: "Mais uma vez, no fim de uma parte, com o jogo controlado, sofremos golo. Uma equipa jovem como esta podia sentir mais, mas o Sporting quis ganhar o jogo".

Relativamente à iminente saída de Vietto, que nem no banco esteve, o treinador concluiu: "Ainda não é oficial, mas se se concretizar, foi uma proposta incrível para o jogador e quando é assim temos de conversar e chegar a um termo. Alguns jogadores saem, mas há que criar ativos para o Sporting crescer e estou a trabalhar para isso. Perdemos alguns como Acuña e Mathieu, mas olhar para outros como o Pote, Matheus, Nuno Mendes e Nuno Santos, todos têm feito um trabalho extraordinário. Em vez de vermos que saiu este e aquele, há que ver quem está a aparecer".