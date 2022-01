Ruben Amorim: "Gostei do resultado, mas piorámos depois da expulsão"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico dos leões mostrou-se contente com o jogo e defendeu a rotação de jogadores.

O Sporting venceu esta quarta-feira à noite o Santa Clara por 2-1, num jogo em que a segunda parte ficou marcada pela expulsão de Rui Costa, dos açorianos, algo relevante na ótica de Amorim.

"Gostei do resultado e do jogo, principalmente na primeira parte. Piorámos depois da expulsão, fomos displicentes com a bola. Às vezes gostamos de complicar o nosso jogo e devíamos ter arriscado menos, quando já estávamos em vantagem. O Santa Clara é muito perigoso nas bolas paradas e não tínhamos o Seba [Coates]. Acabámos por ser a melhor equipa e a vitória é justa", começou por dizer.

O técnico dos leões defendeu a rotatividade de jogadores, explicando que se o Sporting quer vencer todas as competições, "toda a gente tem de jogar". "Temos de dividir os minutos, mesmo sabendo que o Santa Clara poderia ser muito perigoso, até porque já nos venceram esta época".

Sobre o Benfica, adversário do Sporting na final da Taça da Liga, Ruben Amorim explicou que cada prova é uma prova. "O Benfica é sempre o Benfica e, nestes jogos, não conta nada o que se passa no campeonato, onde só há uma diferença de três pontos. As duas derrotas deixam a equipa nervosa, fosse contra quem fosse seria 50-50, agora ainda mais", referiu.