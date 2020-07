Rúben Amorim: "Gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting"

JN Ontem às 23:49 Facebook

Em declarações após o empate frente ao Moreirense, Rúben Amorim considerou que o Sporting devia ter vencido, mesmo com o árbitro a não ter marcado penálti no último lance do jogo.

"Não sei se condicionaram, pelo menos o último lance o árbitro achou que não era penálti. Mesmo assim, devíamos e podíamos ter ganho. Mesmo com os dois penáltis e a expulsão do lateral-esquerdo na segunda falta devíamos ter ganho. Temos de trabalhar naquilo que podemos trabalhar, perceber por que houve tantos cruzamentos e ninguém colocou a bola dentro da baliza, definir melhor o remate e o trabalho dentro da área", começou por dizer.

Sobre a disputa pelo terceiro lugar foi breve. "Estamos numa fase muito inicial, obviamente que tenho de dar um olhinho porque estão lá os nossos objetivos. Temos de melhorar tudo. O futebol é mesmo assim, não há drama nenhum, empatamos. Gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting, é muito bom sinal", concluiu.