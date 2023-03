Ruben Amorim: "Hoje senti que íamos ganhar"

O treinador do Sporting destacou o bom jogo do clube de Alvalade e garantiu que, apesar do golo ter surgido tarde, não teve receio que os leões não fossem marcar.

"Hoje senti que íamos ganhar. A equipa estava bem apesar de ter falhado várias ocasiões. Tivemos sempre uma atitude positiva e isso é importante para manter uma série de vitórias. Acreditámos até ao último minuto. Foi uma vitória justa de uma equipa que trabalhou muito contra o Portimonense, uma equipa que sabe bloquear o jogo. Controlámos as transições e as bolas paradas do Portimonense. Foi um jogo muito bom do Sporting. Apenas com algum nervosismo no final, o Portimonense criou duas situações em que o Adán esteve muito bem. Controlámos muito bem o jogo e isso revela a qualidade da equipa. Não sofremos nem deixámos o Portimonense criar muitas situações", começou por dizer Ruben Amorim, que este sábado chegou aos 100 triunfos pela equipa dos leões.

"Sabor especial? Mais ao menos. Houve uma fase no início em que esperava chegar mais tarde. Esta vitória vem tarde. Temos muito para fazer. Já passaram 100, vamos à procura de mais 100. Poupanças no jogo de hoje? A prioridade é sempre o campeonato e isso não mudou. O nosso caminho tem de ser pelo campeonato. A obrigação no campeonato é diferente da obrigação na Europa. Nunca pouparia jogadores numa fase em que temos de ganhar jogos. Mudei porque os jogadores trabalham bem, em função dos jogos e todos têm de estar preparados para numa semana jogar e na outra não", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Paulinho marcou o golo do encontro e Pedro Gonçalves falhou uma grande penalidade. Com este triunfo, o clube de Alvalade, que somou a terceira vitória seguida, passou a somar 47 pontos, colocando-se provisoriamente a dois pontos do Sporting de Braga (terceiro) e a quatro do F. C. Porto (segundo), que têm menos um jogo. Já o Portimonense, que não perdia em casa há três jogos, mantém-se com 26 pontos, na 12ª posição, 10 acima do 16.º posto, de acesso ao play-off de permanência.