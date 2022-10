Ruben Amorim interessa ao Aston Villa e já haverá conversações

O Aston Villa vê o treinador do Sporting Ruben Amorim como um bom substituto a Steven Gerrard, técnico que foi despedido na quinta-feira na sequência de maus resultados.

O Aston Villa já terá iniciado as conversações para uma possível contratação de Ruben Amorim, um dia depois de ter despedido o antigo treinador Steven Gerrard. A informação é avançada pelo jornalista David Ornstein, do The Athletic, que revela que o treinador português é um dos nomes na lista do clube britânico e um dos candidatos mais fortes de momento.

Segundo a mesma fonte, Pochettino e Thomas Tuchel terão recusado o cargo, e o Brentford está confiante que Thomas Frank irá continuar no cargo.