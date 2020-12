Rúben Amorim: "Isto não vai ser sempre assim e temos de estar preparados para os maus momentos"

Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Amorim, técnico leonino, assumiu-se, esta segunda-feira, entusiasmado com o momento do Sporting, mas alerta jogadores e adeptos para as adversidades que possam surgir no caminho do leão. Técnico indicia mudanças para o jogo contra o Mafra, esta quarta-feira da Taça da Liga.

Rúben Amorim sente-se "entusiasmado" com o momento do Sporting que lidera a Liga e tem apresentado bom futebol. No entanto, o responsável relativiza a situação e alerta para uma eventual mudança de cenário.

"Os resultados ajudam, mas já passamos por momentos difíceis e foi isso que nos tornou mais fortes. Há uma mensagem para os jogadores e adeptos. Isto não vai ser sempre assim e temos de estar preparados para os momentos maus. E creio que estamos enquanto grupo", sublinhou o treinador, na antevisão do duelo com o Mafra, esta terça-feira (20.15 horas), em Alvalade. Um encontro frente a um conjunto da segunda Liga e inserido nos quartos de final da Taça da Liga.

Segundo o treinador, a atual sequência de jogos "obriga a mexer" na equipa. "Temos de arranjar oportunidades para ver outros jogadores", sublinhou o responsável que exemplificou com os nomes de Tabata, Tiago Tomás e Matheus Nunes.

Por outro lado, elogiou o próximo oponente. "Vai ser jogo complicado. Não é uma equipa que pareça de segunda divisão. Gosta muito de ter a bola", destacou.