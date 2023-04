Ruben Amorim: "Já passámos por isto montes de vezes"

Miguel Lopes Ontem às 22:58 Facebook

Ruben Amorim, treinador do Sporting, considera que a eliminatória com a Juventus "está em aberto". A equipa leonina perdeu por 0-1 em Turim, no arranque dos quartos de final da Liga Europa de futebol e discutirá a passagem na próxima quinta-feira, em Alvalade, no encontro da segunda mão.

"É o retrato da época, já passámos por isto montes de vezes. Tirando o início não deixámos a Juventus fazer nada, depois sofremos um golo consentido e perdemos as chances no final", disse, esta quinta-feira, Ruben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota em Turim frente à Juventus (0-1).

"A Juventus vai entrar no próximo jogo como quer, são muito experientes e vão esperar que a nossa equipa perca a compostura para tentar decidir", acrescentou o técnico sportinguista.

"As equipas mais experientes estão sempre mais perto dos títulos. Aqui sentimos a ansiedade dos adeptos da Juve quando estávamos por cima e espero que isso não aconteça em Alvalade", frisou Ruben Amorim.

"Claro que a eliminatória está em aberto. Vamos ter de nos entregar ao jogo com muito coração e muita cabeça. Ao contrário de hoje, pode ser que só precisemos de uma oportunidade para marcar", disse, ainda, o treinador sportinguista.