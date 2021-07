Ruben Amorim: "João Mário? O Sporting fez uma proposta"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting abordou, esta terça-feira, a saída de João Mário para o Benfica, recordando que o clube de Alvalade fez uma proposta pelo médio.

"O Sporting perdeu Balakov, Figo, perdeu Bruno Fernandes. Quando cheguei fomos fazer a análise das estatísticas e era o jogador que mais assistia e marcava. Esta equipa vale pelo todo. Os jogadores fazem as suas escolhas. Enquanto esteve aqui, o João foi um excelente um profissional. O Sporting disse desde o primeiro momento que queria o João, não me cabe a mim avaliar isso. Fizemos uma proposta, foi oficial. Não nos desviamos um milímetro do projeto", começou por dizer Ruben Amorim à Sport TV após o jogo treino com o Angers, que os leões venceram por 2-0.

Os leões defrontam o Braga, a 31 de julho, para a Supertaça, e o treinador do clube de Alvalade garante que a equipa está "a evoluir" e deixou elogios ao reforço Rúben Vinagre.

"É tecnicamente muito evoluído, tem andamento muito grande. Jogava em equipas com menos tempo em futebol organizado. Esteve na Premier League. Contratámos a pensar no futuro. Não pensamos só nesta época. Queríamo-lo muito. Esgaio pode jogar na esquerda, pela linha, é um jogador que acredito muito, é notório. Estou muito feliz por ter estas caras novas", vincou. Quanto a saídas, o técnico garante estar preparado para perder jogadores.

"É melhor falar com o Hugo Viana e o presidente. Sabemos o momento do Sporting, como o dinheiro é importante. O mais importante é o caminho. Nada muda a nossa identidade. Título? Somos candidatos a vencer o próximo jogo, candidatos a vencer o próximo título, que é a Supertaça. Não vamos mudar a nossa forma de jogar por sermos campeões. Temos grande ambição porque o objetivo é sempre ganhar todos os jogos", concluiu.