Rúben Amorim: "Jogadores só podem ver verde. Não se podem distrair com vermelho ou azul"

O treinador do Sporting garantiu, este sábado, "não estar surpreendido" com os bons resultados dos leões e desvalorizou o facto de poder chegar à liderança da Liga, ainda que à condição.

A equipa de Alvalade continua sem perder no campeonato e, no domingo, frente ao Tondela, pode, em caso de vitória, subir à liderança da Liga, ainda que à condição, e aumentar a vantagem para seis pontos em relação ao F. C. Porto, que sexta-feira perdeu frente ao Paços de Ferreira. Rúben Amorim não se mostrou surpreendido pelos resultados e garantiu que os atletas não podem ver outra cor além do verde.

"Basta lembrar a época passada quando chegámos aqui, que foi a mesma coisa e uma derrota no Dragão mudou tudo. Nada que não estivesse à espera, mas não é nada de especial. Estamos no Sporting, muito no início deste trabalho, apesar de o termos começado no ano passado. Queremos continuar a trabalhar com vitórias. O foco da equipa tem de ser os nossos jogos. Os jovens e os mais velhos só podem ver verde. Não se podem distrair com o vermelho e com o azul. Jogo a jogo, porque se garantirmos a vitória com o Tondela, não precisamos de pensar em mais nada", começou por dizer.

Questionado sobre a arbitragem do duelo entre o Paços de Ferreira e o F. C. Porto, Rúben Amorim preferiu não comentar. Quanto ao inquérito instaurado ao técnico após o duelo com os azuis e brancos - o treinador do Sporting queixou-se de "dualidade de critérios" após ser expulso - Amorim só "pensa no Tondela.

"Com o decorrer do campeonato, vamos todos melhorar, as equipas e os árbitros. Não estamos condicionados e se os centrais ficarem castigados, é a oportunidade do Inácio e do Quaresma. Arbitragem em Paços de Ferreira? Nenhum comentário. Que eu me lembre o único comentário que fiz sobre arbitragem foi responder a uma pergunta... O meu foco é no Tondela, não me interessa o que se passa noutros campos. Seria um mau exemplo comentar. Sobre o inquérito, não estou disponível. O jogo com o F. C. Porto acabou e não tem nada mais a ver comigo. O que me interessa é o Tondela", sublinhou.

O Sporting defronta, domingo (20 horas), em Alvalade, o Tondela na sexta jornada da Liga. Bruno Tabata e Antunes estão lesionados e não vão a jogo.