Ruben Amorim: "Jogadores surpreendem-me todos os dias"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico dos leões destacou a capacidade de adaptação dos jogadores do Sporting.

"Controlámos o jogo mas não o dominámos sempre, o Benfica acabou por ter mais bola. Mas na segunda parte os jogadores adaptaram-se muito bem, têm todo o mérito: fazem um grande trabalho e surpreendem-me todos os dias", começou por dizer Ruben Amorim.

Relativamente ao jogo, o técnico explicou que os leões defenderam "mais baixo do que costumamos fazer" e que o plano foi "sair com calma e com bola".

A vitória dá ânimo à equipa do Sporting, mas segundo o treinador leonino, "não muda nada". "São três pontos, para a semana podemos estragar tudo se a atitude não for igual. Esta vitória dá-nos ânimo mas se perdêssemos não hipotecava nada. Os líderes nos últimos anos têm perdido pontos, ainda há muito campeonato".

Amorim destacou a exibição de Matheus Nunes, que marcou e assistiu, caracterizando o jogo do médio como "incrível".