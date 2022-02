Rúben Amorim lança Feddal, Neto e Ugarte frente ao Estoril

JN Hoje às 17:05 Facebook

O treinador do Sporting faz três mudanças na equipa em relação ao último jogo com o Manchester City para tentar devolver os leões ao caminho das vitórias.

Privado de Coates, Palhinha e Ricardo Esgaio, todos castigados por admoestações no clássico com o F. C. Porto, Rúben Amorim vai lançar Neto, Feddal e Ugarte no onze para defrontar o Estoril, este domingo, na 23.ª jornada da Liga.

Essas são as únicas novidades na equipa do Sporting, que implicam mudanças consideráveis, principalmente no setor mais recuado.

Os leões, que estão obrigados a ganhar para, pelo menos, não deixar fugir o F. C. Porto na liderança, procuram regressar às vitórias depois de um empate com os dragões (2-2) e da derrota pesada com o Manchester City (0-5)

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Feddal, Neto, Matheus Reis, Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho

Onze do Estoril: Dani Figueira; Vital, Geraldes, André Clóvis, André Franco, Arthur, David Bruno, Ferraresi, Joãozinho, Rosier e Xavier.

Hélder Malheiro será o árbitro do encontro, enquanto Hugo Miguel fica com as funções de videoárbitro. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas, no Estádio de Alvalade.