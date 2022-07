Rúben Amorim leva 31 jogadores para o estágio no Algarve

JN Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem ​​​​​​​Geny Catamo, nem Eduardo Quaresma, o plantel do Sporting seguiu para o estágio do Algarve, durante o qual disputará jogos-treino com o Royale Union, o Villarreal e a Roma.

Rúben Amorim cortou o nome dos dois jovens, que na época passada estiveram emprestados a V. Guimarães e Tondela, respetivamente.

O avançado moçambicano ficou em Alcochete para debelar um problema físico, enquanto o defesa central deverá volta a ser cedido, na próxima temporada.

A lista de jogadores que seguem para estágio contempla 31 nomes, entre os quais vários jovens das equipas secundárias dos leões, casos de Diego Calai, Hevertton Santos, Flávio Nazinho, José Marsà, Diogo Travassos, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Renato Veiga, Rodrigo Ribeiro, Luís Gomes e Youssef Chermiti.

Os reforços Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Morita, Rochinha e Fatawu estão, naturalmente, entre as escolhas de Amorim, tal como Antonio Adán, André Paulo, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Luís Neto, Sebastián Coates, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Bruno Tabata, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Paulinho.

Durante o estágio, que decorrerá em Lagos, o Sporting defronta o Royale Union, a 13 de julho, o Villarreal, no dia 14, e a Roma, de José Mourinho, em 19 de julho.

Noutro contexto, os leões superaram, pela primeira vez, a barreira das 22 mil Gamebox renovadas na fase inicial de venda dos bilhetes de época para os jogos em Alvalade.

PUB

Na segunda-feira, 11 de julho, arranca a fase de venda das 7692 Gamebox ainda disponíveis.