Ruben Amorim: "Liga Europa tábua de salvação? Não é"

Na antevisão à primeira mão da eliminatória com o Midtjylland, o treinador sportinguista sublinhou que nem uma conquista europeia "salva o campeonato".

Em má situação no campeonato, com a Taça da Liga perdida e já fora da Taça de Portugal, a Liga Europa surge no horizonte leonino como a única possibilidade de conquistar um troféu esta época, mas Ruben Amorim considerou, esta quarta-feira, que um possível sucesso europeu não apaga tudo o que tem sido esta época.

"Tábua de salvação? Não é. Gostaríamos de ganhar um título, sempre. O que não escondo é que esta época está muito aquém dos objetivos e nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que fizemos no campeonato porque temos responsabilidade no campeonato", disse o treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Midtjylland, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, desvalorizando o facto de os leões estarem entre os candidatos a vencer a competição: "Não vejo as coisas assim. Há clubes muito fortes na Liga Europa e os portugueses na Europa nunca são os favoritos".

Por outro lado, Amorim explicou que a derrota com o F. C. Porto influenciou a preparação deste jogo, marcado para as 20 horas de quinta-feira, em Alvalade.

"Vimos de uma derrota e isso não ajuda à preparação de um encontro, mas, por outro lado, temos a vantagem de estar a competir, ao contrário do nosso adversário (a liga dinamarquesa para no inverno). Acho que vão ser dois jogos perigosos", completou.