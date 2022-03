Ruben Amorim: "Mal seria se não tivéssemos azia"

Técnico dos leões abordou as dificuldades dos recentes desaires, mas recusa atirar a toalha ao chão na Liga e na Taça de Portugal. Quer mais tempo para Marcus Edwards.

Questionado sobre se há partilha de azia entre treinador e jogadores, afirmou que "é mais difícil para eles", mas que "é preciso ter noção do que se passou nos jogos". "Temos de melhorar em vários aspetos. Posso ser treinador há pouco tempo, mas fui jogador muitos anos. No Marítimo não ganhámos por alguma infelicidade, mas também porque não fomos bons para marcar o segundo golo. Neste jogo com o F.C. Porto foi o que se passou depois do penálti. Mal seria se não tivéssemos azia, porque não estamos habituados a ter estas fases", referiu o treinador.

De fora do embate com o Arouca de sábado (20.30 horas, SportTV1) estão Pedro Gonçalves e Palhinha "para o City também e talvez para o Moreirense", e Daniel Bragança, "que até pode ser um pouco mais". Amorim garantiu ainda que a má série não cria pressão extra porque "temos sempre que ganhar", assumindo, ainda assim, que o desgaste físico não é a causa para os dissabores. "É mais fácil quando estás a ganhar, é um aspeto mais psicológico, mas todas as equipas passam por isso".

Com as baixas no centro do meio-campo, abriu a porta à entrada de jovens da formação leonina, até porque "a equipa não perde a sua identidade", abordando, ainda assim, "o momento mais desafiante" que vive de leão ao peito. "A equipa, às vezes, está mais ansiosa. Desde que ficámos em desvantagem [no campeonato] isso aconteceu. Se calhar também é porque eu fico mais ansioso no banco", justificou, antes de abordar o primeiro mês de Marcus Edwards.

"A responsabilidade é diferente e ele sente. Precisa de ganhar confiança de todos à sua volta, talvez no Vitória se sentisse mais à vontade para perder bolas, aqui os colegas são mais chatos", clarificou, dando o exemplo de Ugarte. "O Ugarte também demorou a adaptar-se, e de repente deu um clique, na lesão do Palhinha. A jogar ganham qualidade e isso é o que vai acontecer ao Edwards, foi importante trazê-lo já por esse aspeto".

O Sporting recebe o Arouca no sábado, às 20.30 horas, em encontro da 25.ª jornada da Liga.